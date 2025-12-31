به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ورودی شرقی ایستگاه مترو ۱۵ خرداد در محدوده چهارراه گلوبندک و ورودی جنوبی ایستگاه مترو هلال احمر در نبش خیابان شهید قدمی با هدف تسهیل دسترسی شهروندان، افزایش ایمنی تردد عابران پیاده و پاسخ به مطالبات مردمی، امروز به بهره‌برداری رسید.

بر اساس درخواست‌های مکرر شهروندان در محدوده بازار بزرگ تهران که از طریق سامانه ۱۳۷ وصول شده است، تفاهمنامه‌ای با موضوع ساخت و نصب سازه کیوسک ورودی شرقی و تجهیز زیرگذر گلوبندک به ۲ دستگاه پله برقی، بین منطقه ۱۲ شهرداری تهران و شرکت مترو تهران منعقد و با همکاری شهرداری مناطق ۲ و ۱۲ به انجام رسید.

این زیرگذر در مجاورت ایستگاه مترو پانزده خرداد قرار داشته و ضمن ایمن‌سازی تردد عابران پیاده، روند دسترسی مسافران ایستگاه مترو به معابر پیرامونی و بازار را بهبود می‌بخشد.

ورودی دوم ایستگاه مترو هلال احمر نیز با صرف هزینه‌ای در حدود ۱۸۰ میلیارد تومان مورد بهره‌برداری قرار گرفت این ورودی، تردد عابران پیاده در خیابان هلال احمر برای رسیدن به ایستگاه مترو را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

ایستگاه مترو هلال احمر با تکمیل ورودی نخست آن در اسفندماه ۱۳۹۷ به بهره‌برداری رسید.

ورودی دوم ایستگاه هلال احمر در نبش خیابان شهید قدمی واقع شده است. نکته مهم اینکه ورودی جنوبی ایستگاه هلال احمر به گونه‌ای طراحی شده که نقش یک زیرگذر مکانیزه (مجهز به پله برقی) برای عابران پیاده در تردد از محور خیابان هلال احمر را ایفا خواهد کرد.