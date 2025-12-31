به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از توانیر، اکبر حسن‌بکلو مدیرعامل شرکت با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در پشت‌بام منازل و ساختمان‌های مسکونی اظهار داشت: از حدود ۲ ماه پیش، وزارت نیرو بستری را با عاملیت سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا) فراهم کرده که تعدادی از سکو‌ها یا پلتفرم‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها به بحث نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یابد تا فرآیند احداث و تامین تسهیلات نیروگاه‌های خورشیدی خانگی فراهم شود.

وی افزود: در حال حاضر ۶ شرکت در سامانه مهرسان از ثبت درخواست تا بازدید، تایید، احداث و اتصال به شبکه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی را با همکاری شرکت‌های توزیع برعهده دارند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در خصوص هزینه احداث این نیروگاه‌ها گفت: در شرایط فعلی و با در نظر گرفتن نوسانات ارزی، احداث هر کیلووات نیروگاه خورشیدی حدود ۴۰ میلیون تومان هزینه دارد که اگر شهروندان بخواهند از طریق این پلتفرم‌ها اقدام کنند، می‌توانند حدود ۸۰ درصد از این هزینه (معادل ۳۲ میلیون تومان) را در قالب تسهیلات ۵ ساله دریافت کنند و ۲۰ درصد مابقی آورده خودشان باشد.

حسن‌بکلو تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های توزیع، قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله با دارندگان این نیروگاه‌ها امضا می‌کنند، طی ۴ سال هزینه احداث این نیروگاه‌ها مستهلک شده و به سودآوری می‌رسند که برای احداث یک نیروگاه ۵ کیلوواتی به فضایی بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ مترمربع در پشت بام منازل نیاز است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به امکان استفاده شهروندان از برق تولیدی در نیروگاه خانگی خود در زمان اعمال مدیریت بار، گفت: از نظر فنی ۲ شکل مجوز برای نیروگاه‌های خانگی صادر می‌شود؛ یکی نیروگاه‌های متصل به شبکه است که فاقد ذخیره‌ساز هستند و دیگری نیروگاه‌های هیبریدی است که ذخیره‌ساز دارند. کسانی که می‌خواهند از ذخیره‌ساز استفاده کنند باید ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه بیشتری بپردازند، اما این امکان را خواهند داشت تا در مواقعی که مدیریت بار و خاموشی اعمال می‌شود، برق مورد نیاز خود را از این ذخیره‌ساز‌ها تامین کنند.

حسن بکلو در پایان خاطرنشان ساخت: علاقه‌مندان برای احداث نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی با مراجعه به سامانه مهرسان، درخواست خود را ثبت کنند و پس از انتخاب پلتفرم، فرآیند به صورت خودکار پیش خواهد رفت و در نهایت احداث و اتصال به شبکه انجام می‌شود.