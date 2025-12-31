پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر از دستگیری سارق موبایلقاپ موتورسوار و تحویل گوشی مسروقه به مالباخته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ سیدجلیل نبوی گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت تلفن همراه توسط یک فرد موتورسوار، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ فرماندهی انتظامی شهرستان قائمشهر قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات دقیق، اقدامات اطلاعاتی و هوشمندانه، موفق شدند در کوتاهترین زمان ممکن هویت سارق را شناسایی و وی را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، گوشی تلفن همراه سرقتی کشف و پس از سیر مراحل قانونی به مالباخته تحویل داده شد.
سرهنگ نبوی در پایان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.