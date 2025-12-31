پخش زنده
مرکز عالی قرآن و عترت در اطلاعیهای، فراخوان دریافت طرحهای پیشنهادی برای برگزاری سیوسومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی مرکز عالی قرآن و عترت، این فراخوان با هدف ارتقای کیفیت برنامهها و مشارکت گستردهتر نهادها و فعالان قرآنی، در سه رویکرد «موضوعمحور»، «مخاطبمحور» و «قالبمحور» منتشر شده است.
در این فراخوان، موضوعات متنوعی در حوزههای قرآن و عترت و ناظر به مسائل روز جامعه مورد توجه قرار گرفته و از فعالان، مؤسسات، پژوهشگران، نهادها و دستگاههای فرهنگی و قرآنی کشور دعوت شده است تا طرحهای پیشنهادی خود را در چارچوب اولویتهای اعلامشده ارائه کنند.
علاقهمندان برای شرکت در این فراخوان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به نشانی iqfa.ir برای ثبتنام اقدام کنند.
پس از ورود به سامانه و تکمیل مشخصات فردی، لازم است در بخش «ثبتنام طرحهای پیشنهادی»، کاربرگ مربوطه را دریافت و تکمیل کرده و در قالب فایل PDF بارگذاری کنند. این روند برای تسهیل دریافت طرحها و امکان بررسی دقیقتر ایجاد شده است و همۀ متقاضیان باید مراحل یادشده را بهطور کامل انجام دهند تا طرحهای آنان در فرآیند ارزیابی شورای طرح و برنامه سی و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم قرار گیرد.
برای مشاهده جزئیات محورها و اولویتها، به فایل PDF زیر مراجعه کنید: