به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز قرار است ۵۲۵ هزار و ۵۸۵ تن محصول شامل ۲۴۱ هزار و ۱۰۰ تن سیمان، ۱۱۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن، ۹۷ هزار و ۲۰۰ تن کلینکر، ۵۷ هزار و ۷۸۲ تن قیر، ۱۰ هزار تن فولاد، ۸ هزار تن مس، یک هزار تن گوگرد، ۳۶۰ تن عایق رطوبتی و ۱۴۳ تن مواد شیمیایی در تالار صادراتی عرضه می‌شود.

تالار صنعتی نیز امروز میزبان عرضه ۱۶۹ هزار و ۸۸۸ تن محصول است. قرار است در این تالار ۱۵۴ هزار و ۵۵۸ تن فولاد، ۱۵ هزار تن باریت و ۳۳۰ تن مس عرضه شود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم بالغ بر ۲۹ هزار و ۴۴۶ تن محصول شامل ۲۲ هزار و ۸۵۳ تن مواد شیمیایی، ۲ هزار و ۶۴۳ تن مواد پلیمری، ۲ هزار و ۴۷۰ تن قیر و یک هزار و ۵۰۰ تن گوگرد روی میز فروش می‌رود.

امروز در تالار حراج باز هم قرار است ۳ هزار و ۷۲۶ تن مواد شیمیایی عرضه شود. تالار فرعی میزبان عرضه ۱۸ هزار و ۵۲۳ تن محصول است.

در تالار خودرو هم ۳۰ دستگاه کامیونت فورس کابین بدون خواب ۶ تن عرضه می‌شود.