وزیر کشور ترکیه، از آغاز طرح بزرگ امنیتی سال نو خبر داد که بر اساس این طرح به مدت چهار روز سراسر ترکیه تحت تدابیر شدید امنیتی و نظارتی قرار خواهد گرفت تا امنیت شهروندان و گردشگران تامین شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، علی یرلی‌کایا اعلام کرد برای اجرای این طرح، بیش از ۳۲۵ هزار پرسنل امنیتی در ۱۲ هزار و ۶۸۷ نقطه بازرسی مستقر شده‌اند که از این تعداد، ۲۹۸ هزار نفر در بخش امنیت عمومی و ۲۷ هزار نفر در بخش کنترل ترافیک فعالیت می‌کنند.

سازمان مدیریت مهاجرت ترکیه نیز با استقرار ۳۷۵ واحد سیار در ۸۱ استان، بازرسی‌های خود را برای شناسایی مهاجران غیرقانونی به صورت شبانه‌روزی افزایش داده است. این بازرسی‌ها به ویژه در پایانه‌ها، فرودگاه‌ها، پارک‌ها و میادین اصلی شهر‌ها متمرکز خواهد بود.