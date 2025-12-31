به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فیلم «نخ» به کارگردانی عباس عفری، نویسندگی مشترک مهدی منصور و امین زارع‌زادگان و تهیه‌کنندگی مهدی منصور، «صبح» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیدعدنان طاهری، «نفس آب» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی فلاح حردانی، «یمامه» به نویسندگی و تهیه‌کنندگی عادل عمران عرب و کارگردانی مهدی منصور و «داشتن» به نویسندگی و کارگردانی سیدمرتضی سبزقبا و تهیه‌کنندگی مشترک سیدمرتضی سبزقبا و انجمن سینمای جوانان آبادان در این رویداد بین‌المللی به نمایش درخواهد آمد.

جشنواره بین‌المللی سومر، یک جشنواره آکادمیک و دانشگاه‌محور است که در مراکز هنری و دانشگاه‌های عراق برگزار می‌شود و میزبان طیف گسترده‌ای از هنرمندان، سینماگران و چهره‌های شاخص جهان عرب است. بنا بر اعلام برگزارکنندگان، در این دوره چهره‌هایی مطرح از سینمای عرب از جمله محمد صبحی و عادل امام نیز در این فستیوال حضور خواهند داشت.

این جشنواره در تاریخ هشتم و نهم بهمن ماه سال جاری در کشور عراق آغاز و آیین پایانی آن در مجموعه دارالاوبرای قاهره پایتخت مصر برگزار خواهد شد.