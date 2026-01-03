تاکنون چهار هزار و ۷۰۰ متقاضی طرح جوانی جمعیت در استان تأیید نهایی شده‌اند که از این تعداد، برای ۲ هزار و ۲۵۰ نفر زمین تخصیص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس اداره برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی اداره‌کل راه و شهرسازی استان از تداوم روند تخصیص زمین در طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: بر اساس اطلاعات موجود از ثبت‌نام‌های انجام‌شده، تاکنون چهار هزار و ۷۰۰ متقاضی طرح جوانی جمعیت تأیید نهایی شده‌اند که از این تعداد، برای ۲ هزار و ۲۵۰ نفر زمین تخصیص یافته است.

کردلو افزود : مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تنها متقاضیانی امکان بهره‌مندی از این تسهیلات را دارند که فرم (ج) آنها به‌طور کامل سبز بوده و تاریخ آن مربوط به پیش از تصویب قانون، یعنی آبان‌ماه ۱۴۰۰ باشد و همچنین شرایطی از جمله داشتن فرزندان چندقلو، نداشتن سابقه مالکیت و یا تحت پوشش بودن نهاد‌های حمایتی از دیگر شاخص‌های مدنظر در بررسی و اولویت‌بندی متقاضیان بوده است.

این مقام مسئول با اشاره به آمار مشمولان تخصیص زمین در این مرحله اظهار کرد: نزدیک به یک‌هزار و ۸۰۰ نفر از ثبت‌نام‌کنندگان طرح جوانی جمعیت در این مرحله مشمول تخصیص زمین می‌شوند و عملیات اجرایی سایت مربوطه از سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر پیمانکار عملیات خاکی طرح در حال تکمیل معابر در محدوده طرح‌های جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن است.

وی ادامه داد: هم‌زمان، مناقصه اجرای طرح جمع‌آوری آب‌های سطحی و کانال‌کشی در حال انجام است و برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای است که تا پایان سال جاری، جدول‌گذاری معابر در هر دو طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن به اتمام برسد تا زمین‌ها برای ساخت‌وساز آماده تحویل به متقاضیان شود.

رئیس اداره برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان افزود: متقاضیان می‌توانند در این فرصت نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و تهیه نقشه اقدام کنند تا با آغاز فصل کاری سال آینده، امکان شروع عملیات ساخت‌وساز فراهم شود.

وی، با اشاره به آمار ثبت‌نام‌کنندگان طرح جوانی جمعیت در استان گفت: در مجموع ۱۲ هزار و ۲۷۳ نفر در دو بخش خانواده‌های دارای سه فرزند و چهار فرزند زیر ۲۰ سال در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، هفت هزار و ۴۴۶ نفر مربوط به شهر زنجان است و تا تاریخ هشتم تیرماه سال جاری، چهار هزار و ۶۰۰ نفر از متقاضیان تأیید نهایی شده‌اند.

کردلو تصریح کرد: از میان افراد تأییدشده، پیش از این ۴۶۰ نفر زمین دریافت کرده بودند و در مرحله کنونی نیز یک‌هزار و ۷۹۶ نفر بر اساس اولویت‌بندی انجام‌شده در محدوده کوی ارم، مشمول تخصیص زمین شدند.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین معیار در تخصیص زمین، محل سکونت متقاضیان بوده است که این موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های «سیب»، بیمه روستایی و سامانه املاک و اسکان بررسی شده تا اطمینان حاصل شود که زمین‌ها صرفاً به متقاضیان ساکن شهر زنجان اختصاص یابد. سایر متقاضیان تأیید نهایی شده نیز برای تخصیص زمین در محل سکونت خود به بنیاد مسکن معرفی خواهند شد.

کردلو در پایان گفت: بر اساس آیین‌نامه قانون جوانی جمعیت، واگذاری زمین در شهر‌های با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین برای ثبت‌نام‌کنندگان باقی‌مانده در شهر زنجان، واگذاری زمین مطابق قانون و در شهرک‌ها، شهر‌ها یا روستا‌های نزدیک و متناسب با زادگاه سرپرست خانوار انجام خواهد شد و همچنین قرعه‌کشی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن هفته آینده برگزار می‌شود که زمان دقیق آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.