فیضالله نفجم ساروی با تصمیم کمیته فنی فدراسیون تکواندو، به عنوان سرمربی تیم ملی تکواندو نوجوانان پسر انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فیضالله نفجم با نظر کمیته فنی فدراسیون تکواندو، به عنوان سرمربی تیم ملی تکواندو نوجوانان پسر جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.
مسابقات قهرمانی جهان تکواندو نوجوانان از ۲۳ تا ۲۸ فروردینماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی کشور ازبکستان برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران با هدایت نفجم در این رقابتها حضور مییابد.
کمیته فنی تیمهای ملی تکواندو کشور با توجه به سوابق فنی، تجربه بینالمللی و عملکرد موفق این مربی، هدایت تیم ملی نوجوانان را به وی سپرده است.
فیضاله نفجم که عنوان برترین مربی تکواندو جهان در سال ۲۰۲۴ را در کارنامه دارد، از مربیان پرافتخار کشور به شمار میرود و انتخاب او امیدها برای حضور قدرتمند و افتخارآفرینی تیم ملی نوجوانان ایران در رقابتهای جهانی پیشرو را افزایش داده است.