به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون عمرانی استانداری لرستان در حاشیه برگزاری جلسه ویژه برای تسریع در احداث مسیر دسترسی به ورزشگاه لرآرنا در سالن جلسات معاونت عمرانی اظهار کرد: پیرو دستور مستقیم آقای استاندار و باتوجه‌به اهمیت حیاتی ورزشگاه لرآرنا، جلسه‌ای فنی و تخصصی در مورد مسیر دسترسی جدید به این مجموعه ورزشی برگزار شد.



مهدی مجیدی افزود: در این نشست، سازمان همیاری شهرداری‌ها که مجری پروژه است، پس از انتخاب مشاور و تهیه طرح، گزارش کاملی را ارائه کرد و نظرات کارشناسی اعضا نیز مورد بررسی قرار گرفت.



معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: همچنین در مورد احداث تقاطع غیرهمسطح در مسیر دوم منتهی به ورزشگاه که توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای انجام می‌شود شش گزینه فنی از سوی مشاور راهداری ارائه شد.



به گفته مجیدی مقرر شد با بررسی‌های نهایی، بهینه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه از نظر اعتباری، مالکیت و همچنین زیبایی بصری انتخاب شود، به‌گونه‌ای که این تقاطع بتواند به یک المان شاخص برون‌شهری نیز تبدیل شود.



وی خاطرنشان کرد: هر دو دستگاه اجرایی پای‌کار هستند و طرح‌های خود را ارائه کرده‌اند. پیگیری تأمین اعتبار موردنیاز برای احداث تقاطع غیرهمسطح در دستور کار قرار گرفته تا در جلسه‌ای با حضور آقای استاندار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، تعیین تکلیف نهایی صورت پذیرد.



مجیدی تأکید کرد: موضوع مسیر دسترسی اصلی نیز توسط سازمان همیاری، با طرح مصوب و آماده، باقوت و شدت تمام پیگیری و اجرایی خواهد شد تا شاهد تحقق هرچه سریع‌تر این پروژه مهم زیرساختی برای استان باشیم.