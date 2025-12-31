پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در سالگرد شهادت سردار دلها باید به یک فرهنگ ماندگار تبدیل شود.
حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی در آیین آزادسازی ۶۳ زندانی جرائم غیر عمد به مناسبت سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: سردار سلیمانی فرموده است که من حاضرم عمر خود را برای آرامش و امنیت هر مسلمانی صرف کنم و سرباز در خانه هر مسلمانی باشم، بیانگر نگاه حمایتی این شهید گرانقدر در همه مشکلات و تلاشی برای بازگرداندن آرامش به خانوادههاست.
وی بیان کرد: سردار سلیمانی در دوران دفاع مقدس، در تأمین امنیت جنوبشرق کشور و در جبهه مقاومت توانست جغرافیای جهان اسلام و مقاومت را به سطحی برساند که امروز بخشهای مهمی از تحولات دنیا در آن رقم میخورد.
امام جمعه کرمان با اشاره به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در سالگرد شهادت سردار سلیمانی، این اقدام را کاری خداپسندانه دانست و تأکید کرد: این حرکت باید به یک فرهنگ تبدیل شود و همانگونه که ستاد دیه در طول سال این اقدام را انجام میدهد، استمرار یابد.
سردار نظری، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان نیز در این مراسم گفت: این اقدام یک رسم ششساله است، زیرا سردار سلیمانی غرق در مردم و خدمت به آنان بود و راه سعادت را در همین مسیر جستوجو میکرد.
سردار محمدعلی نظری افزود: سردار سلیمانی به دنبال صلح جهانی و پایداری بود و بر این راه ایمان داشت.
وی همچنین به خدمات حقوقی بسیجیان اشاره کرد و گفت: وکلای بسیجی در سال جاری خدمات مشاوره حقوقی رایگان به مردم ارائه کردهاند که ارزش این خدمات ۱۱ میلیارد تومان بوده است.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان افزود: در سال جاری با همکاری سپاه، ۱۶۵ زندانی معسر از زندانهای استان کرمان آزاد شدهاند.