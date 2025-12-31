پخش زنده
آموزش و پرورش اردستان در طرح نمازیاران استان اصفهان رتبه برتر را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار اردستان گفت: امسال با اجرای برنامههای مختلف آموزشی و فرهنگی در مدارس این شهرستان رتبه برتر استانی را در طرح نمازیاران به خود اختصاص داده است
محسن حیدری، این طرح را در بیش از ۵۰ مدرسه در حال اجرا دانست، تاکید کرد: در هر مدرسه فضای مناسبی برای اقامه نماز وجود داشته باشد تا دانش آموزان بتوانند نماز جماعت برگزار کنند.
وی، مدارس این شهرستان را از حدود ۱۰نفر روحانی برخوردار دانست و تاکید کرد: این تعداد روحانی جوابگوی نیاز همه مدارس نیست ولی میتوان با برنامه ریزی حداقل هفتهای یکروز در هر واحد از وجود روحانی استفاده کرد.
رئیس شورای آموزش و پرورش و فرماندار اردستان هم تاکید کرد در دیگر روزها نماز جماعت باحضور مدیران و معلمان برگزار شود تا دانش آموزان از کودکی با این فریضه مهم الهی آشنا شوند.