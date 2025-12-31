به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: با هدف تثبیت اراضی ملی از ابتدای امسال تاکنون یکهزار و ۶۰۰ مورد اسناد تک برگی در استان اخذ شده است.

پیمان آرامون افزود: تحقق برنامه اجرایی در تعداد اخذ اسناد تک برگی ۱۰۷ درصد رشد نشان می‌دهد که این میزان تا پایان سال جاری افزایش خواهد داشت.

آرامون اظهارکرد: صدور اسناد تک برگی منجر به تثبیت مالکیت شده و تثبیت مالکیت در اراضی دولتی و شخصی نقش مؤثری در کاهش زمین خواری و سوء استفاده سودجویان در اراضی موصوف و همچنین کاهش پرونده‌های دعاوی در محاکم قضایی را دارد.

وی گفت: اخذ اسناد تک‌برگی در این حجم شفافیت امور ثبتی، پیشگیری از جعل اسناد مالکیت و ارائه خدمات بهینه توأم با سرعت، دقت و کیفیت به شهروندان را به دنبال دارد.

آرامون تأکید کرد: صدور اسناد تک برگ در راستای ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه برای اجرای طرح کاداستر ملی با همکاری ادارات ثبت و تشکیل بانک اطلاعاتی متقن بر پایه سرشماری مجدد اراضی دولت انجام می‌شود.

وی افزود: درحال حاضر ۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی آذربایجان‌غربی در بانک زمین استان ثبت شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، با اشاره به روند اخذ اسناد اراضی ملی و موات داخل حریم و محدوده هم گفت: امسال برای بیش از ۹ هزار و ۷۱۰ هکتار از اراضی ملی و موات داخل حریم و محدوده سند اخذ شده است.