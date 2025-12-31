پخش زنده
محورهای مواصلاتی ششتمد پس از بارشهای اخیر به صورت تدریجی در حال بازگشایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار شهرستان ششتمد گفت: محور اصلی سبزوار – ششتمد – بردسکن هماکنون بازگشایی شده و تردد در آن برقرار است، اما با توجه به لغزندگی سطح جاده، از رانندگان درخواست میشود با رعایت کامل احتیاط، سرعت مطمئنه و اصول ایمنی در این محور تردد کنند.
فیض آبادی افزود: مسیرهای منتهی به روستاهای دهستان تکاب از جمله طرسک، تندک و مچ نیز با تلاش عوامل مربوطه بازگشایی شده و امکان تردد در آنها فراهم است.
فرماندار ششتمد با بیان جزئیات بیشتر گفت: محورهای غرب شهرستان به سمت روستاهایی مانند برازق، گاچ و کیذور نیز در حال بازگشایی است و اقدامات لازم برای تسهیل و ایمنسازی تردد در این مسیرها به صورت مستمر در حال انجام است.