به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار شهرستان ششتمد گفت: محور اصلی سبزوار – ششتمد – بردسکن هم‌اکنون بازگشایی شده و تردد در آن برقرار است، اما با توجه به لغزندگی سطح جاده، از رانندگان درخواست می‌شود با رعایت کامل احتیاط، سرعت مطمئنه و اصول ایمنی در این محور تردد کنند.

فیض آبادی افزود: مسیر‌های منتهی به روستا‌های دهستان تکاب از جمله طرسک، تندک و مچ نیز با تلاش عوامل مربوطه بازگشایی شده و امکان تردد در آنها فراهم است.

فرماندار ششتمد با بیان جزئیات بیشتر گفت: محور‌های غرب شهرستان به سمت روستا‌هایی مانند برازق، گاچ و کیذور نیز در حال بازگشایی است و اقدامات لازم برای تسهیل و ایمن‌سازی تردد در این مسیر‌ها به صورت مستمر در حال انجام است.