در این فصل سرد سال که بارش برف همه را خوشحال کرده و هوا هم سرد شده است واحدهای گلخانهای یامچی برداشت گوجه فرنگی را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیر جهاد کشاورزی شهر ستان مرند با اشاره به اینکه منطقه یامچی یکی از قطبهای تولید محصول گوجه فرنگی است گفت: بیش از ۲۵۷ واحد گلخانهای در منطقه یامچی و شهرستان وجود دارد که در کشت دوم این واحدها که کار برداشت آنها از دی ماه شروع شده و بیش از ۱۲ هزار تن محصول با کیفیت بالا برداشت خواهد شد و اللهیاری افزود: این محصول بعد از اینکه نیاز بازار را تامین میکند به کشورهای همسایه نیز صادر میشود
وی ادامه داد: سطح واحدهای گلخانهای در منطقه ۴۰ هکتار است که در این واحدها بیش از ۱۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول فعالیت هستند.
کرابی کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان مرند هم با اشاره به اینکه کشت محصول در محیطهای گلخانهای کاملا مدیریت شده است گفت: محصول به دست آمده از واحدها با کیفیت بالایی به دست مصرف کننده میرسد چرا که این واحدها از لحاظ سمّپاشی و کوددهی و آفت زدایی در حالت استاندارد قرار دارند.