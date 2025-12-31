به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیر جهاد کشاورزی شهر ستان مرند با اشاره به اینکه منطقه یامچی یکی از قطب‌های تولید محصول گوجه فرنگی است گفت: بیش از ۲۵۷ واحد گلخانه‌ای در منطقه یامچی و شهرستان وجود دارد که در کشت دوم این واحد‌ها که کار برداشت آنها از دی ماه شروع شده و بیش از ۱۲ هزار تن محصول با کیفیت بالا برداشت خواهد شد و اللهیاری افزود: این محصول بعد از اینکه نیاز بازار را تامین می‌کند به کشور‌های همسایه نیز صادر می‌شود

وی ادامه داد: سطح واحد‌های گلخانه‌ای در منطقه ۴۰ هکتار است که در این واحد‌ها بیش از ۱۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول فعالیت هستند.

کرابی کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان مرند هم با اشاره به اینکه کشت محصول در محیط‌های گلخانه‌ای کاملا مدیریت شده است گفت: محصول به دست آمده از واحد‌ها با کیفیت بالایی به دست مصرف کننده می‌رسد چرا که این واحد‌ها از لحاظ سمّپاشی و کوددهی و آفت زدایی در حالت استاندارد قرار دارند.