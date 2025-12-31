پخش زنده
سامانه تیکت، استعلام لحظهای اصالت و قیمت کالاهای سلامت محور را امکان پذیر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ استعلام لحظهای اصالت و قیمت کالاهای سلامت محور در سامانه تیکت امکان پذیر شده است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک به خبرگزاری صداوسیما گفت: با دانلود اپلیکیشن تیتک از درگاههای اینترنتی و نصب آسان آن بروی گوشیهای هوشمند میتوان با ورود یا اسکن کد درج شده روی برچسب دارو میتوان ضمن استعلام اصالت و قیمت دارو از اطلاعات مورد نیاز دارو نظیر هشدارها، ترکیبات و نحوه مصرف داروی مورد نظر بهرهمند شد.
دکتر علی علیمحمدی افزود: در کنار دارو همه کالاهای سلامت محور نظیر محصولات آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و مکملهای ورزشی هم باید برچسب تیتک داشته باشند.