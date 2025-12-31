پخش زنده
عملیات ساخت مدرسه ۱۵ کلاسه شهید تندگویان در کوی شهید دستغیب بندر امام خمینی توسط شرکت پتروشیمی شهید تندگویان آغاز شد.
امین ملکزاده، مدیر مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان در آیین کلنگزنی این پروژه اظهار کرد: اعتبار اولیه این مدرسه ۳۰ میلیارد تومان پیشبینی شده بود که با دستور مدیرعامل و بهمنظور ارتقای کیفیت ساخت و تجهیز مناسب، این رقم به بیش از ۶۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی افزود: شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود همواره در کنار مردم بوده و تلاش دارد با برنامهریزی و نیازسنجی دقیق منطقه، پروژههای عمرانی و آموزشی بیشتری را اجرا کند.
حجتالاسلاموالمسلمین عبادی امام جمعه بندر امام خمینی نیز در این مراسم با تقدیر از این اقدام گفت: ساخت این مدرسه در منطقهای محروم و متراکم، اقدامی ارزشمند و امیدآفرین است که نقش مهمی در ارتقای سطح آموزشی و توسعه منطقه خواهد داشت.
وی خدمات صنعت پتروشیمی به مردم را عامل تقویت امید و اعتماد عمومی دانست و ابراز امیدواری کرد این مدرسه با همت مدیران مربوطه تا سال آینده به بهرهبرداری برسد.
عبادی بخشدار بندر امام خمینی با قدردانی از مجموعه پتروشیمی شهید تندگویان و در رأس آن آقای معدولی، از پیگیریهای مستمر آقای شریعتمداری در اجرای این پروژهها تشکر کرد و گفت: انتظار میرود با تداوم این روند، پروژههای عمرانی بیشتری در منطقه بندر امام خمینی اجرا شود.