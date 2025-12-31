امین ملک‌زاده، مدیر مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان در آیین کلنگ‌زنی این پروژه اظهار کرد: اعتبار اولیه این مدرسه ۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با دستور مدیرعامل و به‌منظور ارتقای کیفیت ساخت و تجهیز مناسب، این رقم به بیش از ۶۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود همواره در کنار مردم بوده و تلاش دارد با برنامه‌ریزی و نیازسنجی دقیق منطقه، پروژه‌های عمرانی و آموزشی بیشتری را اجرا کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبادی امام جمعه بندر امام خمینی نیز در این مراسم با تقدیر از این اقدام گفت: ساخت این مدرسه در منطقه‌ای محروم و متراکم، اقدامی ارزشمند و امیدآفرین است که نقش مهمی در ارتقای سطح آموزشی و توسعه منطقه خواهد داشت.

وی خدمات صنعت پتروشیمی به مردم را عامل تقویت امید و اعتماد عمومی دانست و ابراز امیدواری کرد این مدرسه با همت مدیران مربوطه تا سال آینده به بهره‌برداری برسد.

عبادی بخشدار بندر امام خمینی با قدردانی از مجموعه پتروشیمی شهید تندگویان و در رأس آن آقای معدولی، از پیگیری‌های مستمر آقای شریعتمداری در اجرای این پروژه‌ها تشکر کرد و گفت: انتظار می‌رود با تداوم این روند، پروژه‌های عمرانی بیشتری در منطقه بندر امام خمینی اجرا شود.