تعداد مراکز «روستا بازار» استان اصفهان به ۸۰ مرکز میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر سازمان تعاون روستایی استان با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ مرکز روستا بازار در این استان فعال است، گفت: تعداد مراکز فروش روستا بازار استان تا پایان سال به حدود ۸۰ مرکز خواهد رسید.
محسن حاج عابدی افزود: طرح راهاندازی روستا بازار از پنج سال گذشته در کشور با همت سازمان تعاون روستایی آغاز شده و در حال حاضر شتاب بیشتری پیدا کرده است.
وی ادامه داد: عرضه محصولات کشاورزی هر منطقه و مناطق مجاور در مراکز روستا بازار فرصتی برای حمایت از تولیدکنندگان، کاهش واسطهگری و هزینههای سفرهای مردم میشود و سرمایهگذاری در این بخش توسعه مییابد.
مدیر سازمان تعاون روستایی اصفهان با بیان اینکه راهاندازی مراکز عرضه محصولات کشاورزی و نیاز مردم در شهرها و روستاها در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد:
بر اساس برنامه جامع سازمان تعاون روستایی کشور، آمار این مراکز فروش در استان به ۲۰۰ واحد میرسد.
حاجعابدی با بیان اینکه بخش زیادی از محصولات کشاورزی در مناطق روستایی تولید و به بازار عرضه میشوند، افزود: حمایت ازتولیدات روستاییان موجب رونق زندگی دراین مناطق، کاهش مهاجرت و افزایش درآمدزایی برای مردم آن مناطق خواهد بود.
وی با اشاره به راهاندازی تعاونیهای روستایی و اجرای طرح روستا بازار گفت: به دنبال راه اندازی این مراکز مردم ساکن دراین مناطق و حتی شهرها از خدمات آنان بهرهمند میشوند.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان افزود: جدیدترین واحد روستا بازار این هفته در تیران راهاندازی شد، که در این بازار میوه عرضه میشود.