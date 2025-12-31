به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار میرشکار از فرماندهان دوران دفاع مقدس به مناسبت سالگرد حماسه نهم دی، در مراسم بزرگداشت یادواره شهید خوشنام که در دانشگاه ملاصدرا شهرستان رامسر برگزار شد، با اشاره به ابعاد فتنه ۸۸ گفت: اگر فتنه ۸۸ را فقط به یک مسئله انتخاباتی تقلیل دهیم، به این معناست که عظمت نهم دی و عمق دشمنی دشمنان انقلاب را درک نکرده‌ایم.

وی با بیان اینکه فتنه ۸۸ حاصل بیش از ۱۵ سال برنامه‌ریزی دشمنان بود، افزود: فتنه‌گران با شعارهای فریبنده وارد میدان شدند، اما در عمل مسیر دیگری را پیمودند و همین تناقض‌ها موجب آشکار شدن ماهیت واقعی آنان شد.

سردار میرشکار ادامه داد: آن‌ها با ادعای دلبستگی به امام وارد صحنه شدند، اما در ادامه شعار «نه غزه، نه لبنان» سر دادند و به تصویر امام راحل اهانت کردند. با شعار دفاع از جمهوریت آمدند، اما رأی اکثریت مردم را نپذیرفتند و با ادعای دفاع از دین، به قرآن و شعائر حسینی تعرض کردند.

وی گفت: همین رفتارها باعث شد مردم بصیر ایران اسلامی حقیقت جریان فتنه را بشناسند و حماسه نهم دی را رقم بزنند؛ روزی که این بار، همه جمهوریت برای دفاع از ولایت به میدان آمد.

سردار میرشکار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط امروز جهان گفت: امروز یک دوقطبی گفتمانی «مهدویت در برابر صهیونیسم» در دنیا شکل گرفته و دشمن تلاش دارد با هدف قرار دادن اقتصاد و فرهنگ، ملت‌ها را از دفاع از مستضعفان جدا کند.

وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با بصیرت و آگاهی، این مسیر را تا رسیدن به قله ادامه خواهد داد.