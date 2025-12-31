به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهکیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان لنده از اختصاص اعتبار ۳ هزار میلیارد ریالی به جاده لنده - تشان خبر داد و گفت: با پیگیری تلاش می شود این مقدار اعتبار از محلهای مختلف اعتباری افزایش یابد.

محمد تقوی افزود: با توجه به تاکید استاندار عملیات اجرایی این طرح در آینده نزدیک مجدد شروع شده و همه مقدمات این امر مهم در اسرع وقت فراهم شود.

تقوی با بیان اینکه هم اکنون ۴۰ طرح بزرگ و کوچک نیمه تمام در شهرستان بنده فعال است اضافه کرد: در رأس همه این طرح‌ها، محور ملی لنده – تشان است که ضروری است این طرح هرچه سرعتر به سرانجام برسد.

وی ادامه داد:عملیات اجرایی این محور ملی که بخشی از کریدور بین استانی، استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان است در دی‌ماه سال ۹۸ به طول ۵۵ کیلومتر و با هدف خروج شهرستان لنده از بن بست، کلنگ زنی شد و پس از حدود ۶ کیلومتر خاکبرداری به دلایلی از جمله نداشتن مجوز ماده ۲۳ متوقف و از دستور کار خارج شد.

فرماندار شهرستان به مزایای این محور و کریدور ملی لنده - تشان اشاره کرد و گفت: کاهش فاصله جاده‌ای استان‌های غربی از جمله ایلام و خوزستان را تا استان‌های شرقی مثل فارس و سیستان و بلوچستان و همچنین محور‌های اهواز - لنده - یاسوج - شیراز حدود چهار ساعت نسبت به مسیر فعلی اهواز، بهبهان، گچساران، باشت، بابامیدان، نورآباد، قائمیه و شیراز کوتاه‌تر می‌کند و همچنین سبب کاهش فاصله محسوس استان‌های مرکزی کشور و بنادر خلیج فارس می‌شود.

تقوی روان‌سازی تعاملات اجتماعی، منطقه‌ای و ملی برای تسهیل گردشگری فصلی، نوروزی، سفر‌های زیارتی به خصوص اربعین، تکمیل کریدور‌های جاده‌ای جنوب، افزایش ظرفیت ترانزیتی و تعاملات اقتصادی با کشور‌های همسایه را از دیگر اهداف این طرح مهم ارتباطی برشمرد.