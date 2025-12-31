به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز؛ در پی بروز سیلاب در بالادست و افزایش قابل‌ملاحظه کدورت آب خام، به‌منظور انجام عملیات لایروبی و اورهال تاسیسات و تصفیه‌خانه آب گلستان، برخی از مناطق اهواز تا اطلاع ثانوی با کاهش ظرفیت و تولید آب مواجه خواهند بود.

همچنین این شرکت از شهروندان خواست در مدت یادشده نسبت به مدیریت مصرف و ذخیره‌سازی متعارف آب اقدام کنند.

در اطلاعیه آبفا ضمن قدردانی از صبر و همکاری شهروندان، تأکید شده است که اقدامات فنی لازم برای بازگشت به وضعیت عادی در حال انجام است.

بر اساس این گزارش شهرستان اهواز به عنوان یکی از کلانشهر‌های کشور، دارای ۱۵۰ ایستگاه پمپاژ است.