رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری میگوید: میزان یارانه تخصیص یافته به شرکتهای تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی فناورانه سطح اول از ۴۰ به ۴۵ درصد و در سطح دوم از ۲۵ به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالحسن بهرامی افزود: تأمین مالی شبکه آزمایشگاهی و سایر اجزای مرتبط، نقش مهمی در تقویت زیرساختهای آزمایشگاهی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور داشته است. نتیجه این اقدامات بهصورت ملموس در ارتقای توان آزمایشگاهها قابل مشاهده است.