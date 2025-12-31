پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان مشکینشهر از دستگيری کلاهبردار اسکيمری خبر داد و گفت: اين فرد در پوشش فروشنده سيار و دوره گرد ميوه، کلاهبرداری ۱۰ ميليارد ريالی کرده است.
سرهنگ نیکروز سلیمانی، فرمانده انتظامی شهرستان مشکینشهر اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مشکینشهری مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس فتا با بررسیهای تخصصی، کلاهبردار و مجرم اینترنتی را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی او را در خیابان امام (ره) دستگیر کردند. فرمانده انتظامی شهرستان مشکینشهر گفت: کلاهبردار و مجرم اینترنتی در پوشش فروشنده سیار و دوره گرد میوه و با استفاده از دستگاه اسکیمر، اقدام به کپیبرداری از کارتهای بانکی شاکیان و برداشت غیرقانونی وجه از حساب آنان به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال کرده است.
سرهنگ سلیمانی با اشاره به اینکه کلاهبردار و مجرم اینترنتی با دستور مرجع قضایی روانه زندان شد، تصریح کرد: تحقیقات بیشتر در این رابطه در حال انجام است. فرمانده انتظامی شهرستان مشکینشهر از شهروندان خواست به هیچ عنوان کارت بانکی خود را در اختیار فروشندگان قرار نداده و حتما عملیات بانکی و وارد کردن رمز را شخصا انجام دهند؛ چرا که حتی در صورت نصب اسکیمر بر روی دستگاه کارتخوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب بانکی امکانپذیر نخواهد بود.