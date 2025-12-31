نمایشگاه انفرادی نقاشی «رستاخیز» با بیش از ۵۰ اثر در سبک‌های پرتره و آبستره و با محور مفاهیم عرفانی و انسانی، در نگارخانه استاد زرشناس آمل گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هنرمند نقاش آملی در نمایشگاه انفرادی «رستاخیز»، با ارائه آثاری در سبک پرتره و آبستره، روایت تجسمی از هویت عرفانی، خوداندیشی و عواطف انسانی را پیش روی مخاطبان قرار داده است.

این نمایشگاه شامل بیش از ۵۰ تابلو نقاشی منتخب است که در نگارخانه استاد زرشناس مجتمع فرهنگی‌ـ‌هنری ولی‌عصر(عج) شهرستان آمل به نمایش درآمده است.

سیمین ولی‌زاده، هنرمند این نمایشگاه گفت: آثار ارائه‌شده در نمایشگاه «رستاخیز» با محوریت مفاهیم معنوی و عرفانی و با بهره‌گیری از سبک‌های رئالیسم و آبستره خلق شده‌اند.

وی افزود: در این مجموعه تلاش شده است تا با نگاهی نو، مفاهیمی چون هویت فردی، خوداندیشی، دگردیسی اندیشه‌ها و عواطف انسانی از طریق زبان تصویر به مخاطب منتقل شود.

این هنرمند نقاش آملی با اشاره به استفاده از تکنیک بازی با رنگ‌ها در برخی آثار تصریح کرد: این شیوه، آزادی عمل بیشتری به هنرمند می‌دهد و حتی برای افراد تازه‌کار نیز امکان تجربه و بیان احساسات در نقاشی را فراهم می‌کند.

ولی‌زاده افزود: بازی با رنگ‌ها علاوه بر خلق اثر هنری، تأثیر مثبتی بر روح و روان افراد دارد و می‌تواند نوعی تخلیه و آرامش ذهنی ایجاد کند.

وی یادآور شد: نمایشگاه نقاشی «رستاخیز» به مدت سه روز، همه‌روزه از ساعت ۱۵ تا ۱۹، در نگارخانه استاد زرشناس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل پذیرای علاقه‌مندان است.