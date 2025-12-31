پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی خوزستان از صدور بیش از ۷۷ هزار فقره گواهی حمل بهداشتی قرنطینهای دامپزشکی در ۹ ماهه امسال در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسلم همتیان اظهار داشت: صدور گواهیهای حمل بهداشتی قرنطینهای با هدف کنترل بهداشتی جابهجایی دام، طیور، آبزیان، فرآوردههای خام دامی و بویژه نهادههای خوراک دام وارداتی و در راستای پیشگیری از بروز و گسترش بیماریهای واگیر دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام انجام میشود.
وی افزود: این گواهیها پس از انجام بازدیدهای میدانی دقیق، بررسی وضعیت بهداشتی محمولهها، کنترل اسناد، رعایت الزامات قرنطینهای و تأیید کارشناسان فنی دامپزشکی صادر شده و تمامی مراحل آن مطابق با ضوابط، دستورالعملها و مقررات سازمان دامپزشکی کشور انجام میگیرد.
رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان خوزستان با اشاره به گستردگی جابهجایی دام، فرآوردههای دامی و نهادههای خوراک دام در استان تصریح کرد: استان خوزستان بهدلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت بالای تولید دام و طیور و بویژه وجود بندر امام خمینی (ره) بعنوان مهمترین بندر وارداتی نهادههای خوراک دام کشور و همچنین نقش مهم در تأمین پروتئین مورد نیاز کشور، از حساسیت ویژهای در حوزه کنترلهای قرنطینهای برخوردار است و همین موضوع لزوم تشدید نظارتها را دوچندان میکند.
همتیان خاطرنشان کرد: صدور بیش از ۷۷ هزار گواهی حمل بهداشتی قرنطینهای در مدت یادشده نشاندهنده حجم بالای فعالیتهای نظارتی دامپزشکی و تلاش شبانهروزی کارشناسان این حوزه در سطح شهرستانها، مبادی حملونقل و مراکز تولید و عرضه است.
وی با تأکید بر نقش این گواهیها در تأمین امنیت زیستی استان و کشور افزود: گواهیهای حمل بهداشتی قرنطینهای بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای کنترلی دامپزشکی، نقش مؤثری در جلوگیری از انتقال بیماریها، حفظ سرمایههای دامی، حمایت از تولیدکنندگان و صیانت از سلامت جامعه ایفا میکند.
رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان خوزستان در پایان ضمن قدردانی از همکاری دامداران، بهرهبرداران و فعالان حوزه حملونقل دام و فرآوردههای دامی و شرکتهای واردکننده و صادرکننده کالاهای تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی تأکید کرد: ادارهکل دامپزشکی استان با جدیت، نظارت مستمر و برخورد قانونی با هرگونه تخلف احتمالی، اجرای دقیق ضوابط قرنطینهای را دنبال کرده و از هیچ تلاشی در راستای حفظ سلامت عمومی و امنیت غذایی جامعه دریغ نخواهد کرد.