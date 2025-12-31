پخش زنده
چهارمین دوره آموزشی توانمندسازی نیروهای کلیدی برای مدیریت پارکهای علم و فناوری کشور در یزد آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این دوره آموزشی دو روزه ۹۰ نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان پارکهای علم و فناوری از سراسر کشور، آموزشهای لازم را فرا میگیرند.
حکمرانی در پارکهای علم و فناوری، هم افزایی و توسعه ارتباطات بین شرکتهای مستقر در پارک ها، انتقال فناوری، تجاری سازی و مدیریت منابع انسانی، اصلیترین موضوعات این رویداد آموزشی است.
شرکت کنندگان پس از گذراندن دوره آموزشی قرار است در آزمونی سطح توانمندیهای خود را ارزیابی کنند. کسانی که امتیاز لازم را کسب کنند در دوره آموزشی بین المللی این رویداد نیز حضور خواهند یافت.