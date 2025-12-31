به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان از تحقق ۵۵ درصدی تعهدات اشتغال و کاهش پایدار نرخ بیکاری به ۶.۱۲ درصد در این شهرستان خبر داد و گفت: این موفقیت‌ها با محوریت فرمانداری و همکاری کارگروه اشتغال محقق شده است.

وحید نقوی با اشاره به دستاورد‌های چشمگیر این شهرستان در حوزه اشتغال، افزود: با هماهنگی و محوریت فرمانداری و تلاش مستمر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری، تا هفته اول دی‌ماه امسال، تعهد اشتغال ۴۷۹ نفر به همراه طرح‌های مرتبط در سامانه رصد اشتغال کشور ثبت شد که با تحقق ۵۵.۴۳ درصدی این تعهدات، اردستان در زمره شهرستان‌های برتر استان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اردستان از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، رتبه برتر استان در حوزه نظارت بر مشاغل خانگی را کسب کرده است، تاکید کرد: در این زمینه، ۲۹ طرح مستقل و پشتیبان مشاغل خانگی با پیش‌بینی اشتغال‌زایی برای ۳۵ نفر با سرمایه گذاری ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان مهم‌ترین شاخص مثبت را کاهش مستمر نرخ بیکاری بیان کرد و افزود: نرخ بیکاری شهرستان هم‌اکنون به ۶.۱۲ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که این نرخ در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰.۲ درصد بود که نشان‌دهنده روند کاهشی پایدار و رو به بهبود است.