به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در هشدار هواشناسی سطح نارنجی- شماره ۲۰ شماره آمده است : پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۹ و با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، وضعیت جوی استان، همراه با بارش برف و باران، وزش باد گاهی شدید پیش بینی می‌شود .

زمان آغاز بارش برف و باران، مه گرفتگی، وقوع بهمن در ارتفاعات پنجشنبه مورخ (۱۴۰۴/۱۰/۱۱) خواهد بود که تا اواخر وقت جمعه (۱۴۰۴/۱۰/۱۲) در نوار جنوب غربی استان ادامه خواهد داشت.

دراثر این مخاطره احتمال لغزندگی، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل ها، کولاک برف در جاده‌های مواصلاتی، کاهش دید، یخ زدگی و احتمال وقوع بهمن وجود دارد.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - مدیریت در مصرف و توزیع حامل‌های انرژی - خودداری از سفر‌های غیر ضرور و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای و تجهیز خودرو‌ها به لوازم زمستانی- اجتناب از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های کوهنوردی - اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی به سبب وزش باد گاهی شدید و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.