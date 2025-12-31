مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران از شکل‌گیری و آغاز فعالیت شورای راهبری و هماهنگی امور بانوان در ۱۴ شهرستان استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در نشست شورای راهبری و هماهنگی امور بانوان شهرستان‌های قائم‌شهر و سوادکوه، حماسه ۹ دی را تجدید بیعت ملت با ولایت دانست و گفت: پیوند ناگسستنی امت با رهبری، همواره ضامن اقتدار و سربلندی نظام جمهوری اسلامی بوده است.

حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار با اشاره به نقش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زنان در جامعه، تأکید کرد: شناخت شیوه‌های جنگ ترکیبی دشمن و آرایش تبلیغاتی متناسب با شرایط زمان، ضرورتی اساسی است و وحدت و هم‌صدایی ملت ایران همواره توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده است.

وی مسئله‌شناسی، مهندسی فرهنگی و گفت‌وگوی نخبگانی با رعایت اولویت‌ها را از وظایف کنشگران فرهنگی دانست و بر تلاش مجدانه بانوان در عرصه‌های فرهنگی و تبلیغی تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران افزود: تاکنون شورای راهبری و هماهنگی امور بانوان در ۱۴ شهرستان استان تشکیل شده و این روند به‌تدریج در سایر شهرستان‌ها نیز اجرایی خواهد شد.

در پایان این نشست، موضوعات و چالش‌های مرتبط با جامعه بانوان در قالب گفت‌وگوهای تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.