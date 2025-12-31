استاندار همدان گفت: وجود ظرفیت‌های فاخر و متنوع در حوزه گردشگری و توریسم، این امکان را فراهم کرده است که همدان به یک مقصد بزرگ گردشگری بین‌المللی تبدیل شود و در این راستا، افزایش ارتباطات و تعاملات جهانی را با جدیت دنبال می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمید ملانوری‌شمسی امروز در دیدار با محمد بروجردی سفیر ایران در اندونزی، با اشاره به جایگاه تاریخی استان همدان گفت: همدان که به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران شناخته می‌شود، با برخورداری از پیشینه پرافتخار، ارزش‌های عظیم تمدنی و ظرفیت‌های متنوع داخلی، توانایی درخشش در عرصه‌های مختلف در سطح جهانی را دارد.

وی افزود : استان همدان در چارچوب برنامه‌های مدیریتی خود، با تکیه بر دولت محلی توانمند، برنامه‌محوری و توسعه ارتباطات مؤثر در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی، مسیر روشنی را برای پیشرفت ترسیم کرده است.

استاندار همدان حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی را در همدان ، فرصتی ارزشمند دانست و گفت : اندونزی به عنوان یکی از کشور‌های بزرگ و برخوردار از اشتراکات فرهنگی، دینی و مذهبی نزدیک با ایران، می‌تواند شریک مهمی برای توسعه همکاری‌ها باشد.

ملانوری‌شمسی افزود : امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت سفارت جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، زمینه رفت‌وآمد و همکاری گروه‌های مختلف در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی، آموزشی و به‌ویژه اقتصادی و گردشگری فراهم شود و این تعاملات به رونق استان منجر شود.

وی تأکید کرد: هدف اصلی ما استفاده مؤثر از ظرفیت‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری، توسعه خدمات و ارتقای رفاه مردم است و امیدواریم با گسترش این تعاملات، شاهد آثار مثبت آن در سطح استان باشیم.