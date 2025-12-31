دادستان عمومی و انقلاب امیدیه در راستای تأکیدات دستگاه قضایی بر صیانت از حقوق شهروندی و بهبود روند نگهداری از اموال توقیفی، به صورت سرزده از پارکینگ‌های سطح این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا پارسایی در جریان بازدید سرزده از پارکینگ‌های سطح امیدیه بر لزوم مستندسازی دقیق ورود و خروج خودرو‌ها و ارتقای سطح ایمنی و حفاظت فیزیکی از خودرو‌های دپوشده تأکید کرد و گفت: هدف از این بازدید نظارت بر نحوه تعامل متولیان با شهروندان، بررسی رعایت کامل اصول اداری در فرآیند نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه و همچنین جلوگیری از تضییع اموال عمومی بود.

وی افزود: در نتیجه این بازرسی میدانی، پس از بررسی مستندات و وضعیت انبارداری، تعداد ۳۲ دستگاه خودرو و ۹ دستگاه موتورسیکلت به عنوان اموال فاقد مالک شناسایی و مراتب جهت طی مراحل قانونی و جمع‌آوری توسط ستاد اجرایی، به پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان ابلاغ شد.

پارسایی اظهار داشت: این بازدید‌های نظارتی به صورت مستمر ادامه دارد تا ضمن پیشگیری از هرگونه تخلف احتمالی، اعتماد عمومی به فرآیند‌های قضایی تقویت شود.