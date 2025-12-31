به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران در معاملات روز دهم دی با افزایش ۴۸ هزار و ۶۹۴ واحدی، معادل ۱.۲۱ درصد، در سطح ۴ میلیون و ۷۰ هزار واحد متوقف شد.

شاخص کل هم‌وزن، اما با کاهش ۲ هزار و ۹۳۸ واحدی، معادل ۰.۲۷ درصد، به سطح یک میلیون و ۱۰۴ هزار واحد رسید.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در بازار امروز به بیش از ۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

بازار سرمایه پس از افزایش هیجانی عرضه‌ها در روز گذشته امروز هم با روند منفی و عرضه آغاز شد، اما به مرور با افزایش تقاضا و قدرت گیری خریداران نسبت به فروشندگان اکثر سهام از محدوده‌ی منفی و صف فروش به محدوده مثبت و حتی صف خرید رسیدند و معامله شدند و در مجموع، ۵۹ درصد نماد‌ها بازدهی مثبت را به ثبت رساندند.

در معاملات امروز، برخلاف دو روز معاملاتی اخیر بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی وارد شد.

بیشترین ورود پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت اختصاص یافت و در مقابل، صندوق‌های طلا و سکه امروز در دامنه منفی معامله شدند و بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند.