پخش زنده
امروز: -
از مردم شریف استان کردستان درخواست شده با مراجعه به مراکز انتقال خون، در تأمین خون مورد نیاز بیماران مشارکت داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، از عموم مردم شریف و نوعدوست استان درخواست میشود در صورت داشتن شرایط لازم، با مراجعه به مراکز انتقال خون، در تأمین خون مورد نیاز بیماران، مجروحان و مراکز درمانی مشارکت کنند.
مدیر کل سازمان انتقال خون کردستان با اشاره به اینکه در حال حاضر از لحاظ ذخیرهسازی فرآوردههای خونی مشکلی در استان وجود ندارد از شهروندان خواست همچنان با اهدای خون و مراجعه به مراکز انتقال خون به بیماران نیازمند کمکرسانی کنند.
با توجه به برودت هوا و بارش نزولات آسمانی، حضور مردم در مراکز انتقال خون استان کاهش یافته لذا از شهروندان نوعدوست درخواست میشود با مراجعه به مراکز انتقال خون، یاریگر بیماران نیازمند باشند.