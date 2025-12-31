پخش زنده
رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران از امضای تفاهمنامه تملک منزل «استاد نفیسی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید احمد علوی با اشاره به امضای تفاهمنامه تملک خانه استاد نفیسی میان ورثه و شهرداری تهران گفت: همزمان با میلاد باسعادت امام جواد علیهالسلام، تفاهمنامه تملک خانه استاد نفیسی میان ورثه و شهرداری تهران به امضا رسید.
وی افزود: این خانه که پیشتر با مشکلات حقوقی و ورود یکی از بانکها برای مصادره مواجه شده بود، انشاءالله توسط شهرداری تهران خریداری میشود و به مجموعه خانههای مشاهیر و مفاخر شهر تهران خواهد پیوست.
رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران همچنین از مرمت و بازساری بنای تاریخی خانه «امین لشگر» خبر داد و گفت: با پیگیریهای موثر کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران، همراهی شهرداری تهران و بهویژه شهرداری منطقه ۱۲، طرح مرمت این بنای تاریخی در کوتاهترین زمان ممکن آماده و مجموعه نیز محصور شد.
وی افزود: امروز نیز در بازدید میدانی انجامشده، کارگران و پیمانکاران مشغول عملیات مرمت این مجموعه تاریخی بودند. خوشبختانه با توجه به اینکه طرح مرمت از پیش آماده شده و اقدامات اولیه انجام شده بود، آسیبهای واردشده تاثیر جدی بر روند مرمت نداشته است.
علوی ابراز امیدواری کرد: این بنای ارزشمند هرچه سریعتر برای ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی در بافت تاریخی منطقه ۱۲ آماده و در اختیار شهروندان قرار گیرد.