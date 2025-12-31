پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی قم گفت: امروز آسمان قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و وزش باد ملایم پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی گفت: پنج شنبه هم آسمان کمی ابری است که از اوایل شب قسمتی تا نیمه ابری میشود؛ وزش باد ملایم و در بعدازظهر مناطق مرتفع، باد نسبتاً شدید از جنوب غربی میوزد.
وی با اشاره به آسمان نیمه ابری تا ابری روز جمعه هم گفت: وزش باد از جنوب شرقی با سرعت ۶۰ تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت میوزد که در مناطق مرتفع شدید است و در اواخر وقت بارش پراکنده خواهیم داشت.