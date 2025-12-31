سالن ورزشی شهید رئیسی با حضور مدیران‌کل نوسازی و تجهیز مدارس به بهره‌برداری رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهکیلویه و بویراحمد، سالن ورزشی شهید رئیسی با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، در مدرسه سعدی شهرستان لنده افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

مدیر کل تجهیز و نوسازی مدارس استان در آئین افتتاح این ساله ورزشی گفت: این سالن ورزشی با زیربنای ۶۵۰ متر مربع و با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس احداث و افتتاح شده است.

حسینی‌نیک، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد، در جریان سفر به شهرستان لنده از چندین پروژه آموزشی در حال کار و نیمه‌ساخت هم بازدید کرد.

وی در این بازدید با اشاره به اهمیت تکمیل سریع طرح‌های آموزشی گفت: تکمیل و بهره‌برداری از مدارس نیمه‌تمام می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی و کاهش مشکلات فضای تحصیلی دانش‌آموزان ایفا کند.

حسینی‌نیک همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و تخصیص به‌موقع اعتبارات تأکید کرد و افزود: هدف اصلی نوسازی مدارس، ایجاد محیطی ایمن و استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان است و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی دقیق، پروژه‌های نیمه‌تمام شهرستان لنده هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.