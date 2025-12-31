پخش زنده
گلخانه پرورش جلبک اسپیرولینا در زمینی به مساحت هزار متر مربع در ارومیه به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هدف ترویج طرحهای نوین علمی، مهارت آموزی و حمایت از دانش بنیانها، به همت قرارگاه اقتصاد مقاومتی سپاه شهدای آذربایجانغربی، گلخانه پرورش جلبک اسپیرولینا در زمینی به مساحت هزار متر مربع در ارومیه به بهرهبرداری رسید.
عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه و مدیر علمی طرح پرورش جلبک اسپیرولینا در ارومیه اظهار داشت: جلبک اسپیرولینا یکی از معروفترین ریز جلبکهای جهان است که در آبهای شیرین یا شور رشد میکند.
دکتر رامین مناف فر افزود: اسپیرولینا میتواند غذای جانوران یا انسان باشد و امروزه این جلبک بیشتر به عنوان مکمل غذایی در صنعت داروسازی به شکل قرص یا پودر به کار میرود.
وی در توصیف مشخصات ظاهری این جلبک گفت: اسپیرولینا از سیانوباکتریهای رشتهای و معلق در آب است و ساختاری استوانهای و مارپیچ دارد ، رشد جلبک سبز آبی در دمایی حدود ۳۰ درجه سانتی گراد صورت میگیرد.
مدیر این طرح با اشاره به اینکه پرورش این محصول با اقلیم ایران و به ویژه آذربایجان غربی سازگار است، افزود: جلبک اسپیرولینا به دلیل اینکه نیاز آبی کمی دارد، در حوزه آبریز دریاچه ارومیه نیز میتوان از آن به عنوان کشت جایگزین استفاده کرد.
اسپیرولینا جلبک سبز آبی است که به دلیل خواص غذایی، درمانی و کاربردهای صنعتی به عنوان یک منبع غذایی بسیار غنی و سرشار از پروتئین توانسته با پرورش در استخرهای گلخانهای وارد چرخه سلامت و صنعت شود.