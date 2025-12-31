نشت گاز مونوکسید کربن در یکی از منازل روستای جعفر آباد مشگین شهر، ۴ نفر را راهی مراکز درمانی کرد؛ حادثه‌ای که با اقدام سریع اورژانس ۱۱۵، بدون تلفات جانی پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزبه مقدم، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل، اظهار کرد: ساعت ۸:۴۵ صبح روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، طی تماس مردمی با سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در روستای جعفرآباد مشکین‌شهر بلافاصله یک دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه ۴ نفر دچار مسمومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، جهت ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه فوتی نداشت.