کشف ۶ تن آرد خارج از شبکه توزیع در بروجرد

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد از کشف انبار احتکار آرد به وزن بیش از ۶ تن خبر داد و گفت: پلیس در مقابله با مخلان بازار و محتکران قاطعانه عمل می کند.