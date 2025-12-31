کشف ۶ تن آرد خارج از شبکه توزیع در بروجرد
فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد از کشف انبار احتکار آرد به وزن بیش از ۶ تن خبر داد و گفت: پلیس در مقابله با مخلان بازار و محتکران قاطعانه عمل می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد گفت: در پی همکاری خوب مردمی و اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر احتکار مقادیری ارد خارج از شبکه توزیع در شهرستان بروجرد، مأموران پلیس امنیت عمومی موفق به شناسایی یک انبار مربوطه شدند.
سرهنگ مهدی مهدوی کیا افزود: مأموران با هماهنگی قضایی در محل مربوطه حاضر و در بازرسی از انبار مذکور بیش از ۶ تن آرد خارج از شبکه توزیع کشف کردند.
فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است گفت: کارشناسان ارزش آردهای کشف شده را یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.
سرهنگ مهدوی کیاد در پایان ضمن تأکید بر تداوم طرحهای نظارتی پلیس بر بازار خاطرنشان کرد: مأموران سخت کوش انتظامی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی به ویژه احتکار برخورد قاطعانه و بدون اغماض خواهند داشت.