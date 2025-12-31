پخش زنده
امروز: -
از سند همکاری مهارت استان همدان در کارگروه توسعه مهارت رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور در کارگروه توسعه مهارت استان همدان با اشاره به اینکه در راستای برنامه هفتم پیشرفت، این ائتلافهای مهارت در ۳۱ استان کشور در حال تشکیل است، گفت: در ائتلاف مهارت استان همدان، ۴۱ شرکت بزرگ استان، نیازهای مهارتی خود را اعلام و با مشارکت در توسعه زیرساختهای آموزشی، نیروی کار ماهر مورد نیاز خود را آموزش میدهند.
غلامحسین محمدی با اشاره به اینکه در راستای برنامه هفتم پیشرفت، ۵۰ درصد دانش آموزان کشور با ورود به هنرستان ها، آموزشهای مهارتی ببینند و ۴۰ درصد محتوای آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزشی، باید آموزشهای مهارتی باشد، افزود: برای تحقق این امر، باید با یک کار فرابخشی و همکاری همه نهادها، صنایع و شرکتهای بزرگ، تجهیزات و زیرساختهای آموزشی موردنیاز فراهم و مربیان و کارآموزان آموزش ببینند.
او همچنین گفت: با توافق بین معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان برنامه هفتم توسعه، سالانه ۲ هزار میلیارد تومان از محلهای مختلف از جمله مسئولیتهای اجتماعی، خیران اقتصادی و مالیات، برای توسعه زیرساختهای فنی و حرفهای تخصیص داده میشود.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور افزود: در راستای اجرای این طرح تا پایان امسال، شرکتهای زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع خود از محل مالیات را به صندوق شکوفایی واریز میکنند، تا برای توسعه زیرساختهای مراکز آموزشی پیشرفته ۳۱ استان کشور هزینه شود.
غلامحسین محمدی افزود: در استان همدان هم در راستای این طرح، ۵۵ برنامه به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان، با همکاری استانداری همدان، شرکتها و صنایع بزرگ، فنی و حرفهای و خیران تا ۲ سال آینده، برای توسعه زیرساختهای آموزش و پرورش و تامین نیروی کار ماهر اجرا خواهد شد.
او همچنین از تصویب ایجاد هنرستانهایی در جوار همه مراکز آموزشی استان همدان تا سال آینده خبر داد و افزود: سهم استان همدان از اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی ۲۰ میلیارد تومان است، که تاکنون ۷ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور گفت: در توافق با کمیته امداد امام خمینی کشور، طرحهای همنوا و کارافن اجرا و زیرساختهای آموزشی با کمک این نهاد تقویت میشوند تا مهارت آموزان دهکهای اول تا سوم بتوانند از این طریق برای خود ایجاد اشتغال کنند.
مدیرکل فنی و حرفهای استان همدان هم گفت: در مرحله نخست ائتلاف مهارت استان، نیازهای آموزشی صنایع و شرکتهای بزرگ و تاثیرگذار استان شناسایی میشود، در مرحله دوم تجهیزات، مربیان مرتبط و بستر آموزشی مهارتهای موردنیاز فراهم و در مرحله سوم مهارتهای موردنیاز همه شرکتها و صنایع بزرگ استان آموزش داده شده و مهارتهای کارکنان ارتقاء خواهد یافت.
فاطمه آروانه افزود: امروز با حضور رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور چند کارگاه در بخش آموزش مهارتی انرژیهای تجدیدپذیر و مرکز تخصصی آموزشهای دیجیتال همدان افتتاح میشود.
استاندار همدان هم با تاکید بر ترویج انگیزه آموزش مهارتهای فنی و حرفهای بین مردم و تامین آموزش مهارتی برای قشرها و سنین مختلف، گفت: ایجاد آموزشگاههای جوار کارگاهی به تقویت آموزش مهارتها کمک میکند.
حمید ملانوری شمسی از وجود ۲۳ گوهرسنگ در استان همدان خبر داد و افزود: متاسفانه از فراوری این ظرفیت بهرهمند نیستیم، اما باید همه توانمندیهای استان، خود را در قالب یک زنجیره ارزش به زنجیره گردشگری وصل کنند.
او همچنین با اشاره به اینکه، نیروی انسانی ماهر میتواند، حتی از اشیاء ظاهرا بی ارزش هم آثار با ارزشی تولید کند، بر آموزش مهارتهای فنی و حرفهای تاکید کرد.