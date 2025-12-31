پخش زنده
امروز: -
۳۷۵۰ هکتار از باغات شهرستان بابل در قالب طرح ملی شفافسازی تولیدات باغی شناسنامهدار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت: ۳۷۵۰ هکتار از باغات شهرستان بابل در راستای اجرای طرح ملی شفافسازی تولیدات باغی و با هدف رصد محصولات از مزرعه تا سفره شناسنامهدار شد.
شهیدی پور افزود: در قالب این طرح، تاکنون اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت، نوع محصول و فرآیند تولید باغات در سامانه ملی ثبت شده است؛ بهطوریکه تنها در ۹ ماهه نخست سال جاری، ۶۴۵ هکتار به مجموع باغات شناسنامهدار این شهرستان افزوده شده است.
وی با اشاره به اهمیت این طرح، شناسنامهدار شدن باغات را گامی اساسی در ایجاد پایگاه اطلاعات دقیق از تولیدات باغی، استانداردسازی محصولات و تنظیم هوشمند بازار عنوان کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت: بر اساس این طرح، باغداران میتوانند با دریافت کد QR اختصاصی، اطلاعات کامل محصول شامل موقعیت جغرافیایی، نوع محصول، برنامه تغذیه، زمان برداشت و مراحل تولید را در اختیار مصرفکننده قرار دهند.
شهیدی پور افزود: این اقدام علاوه بر افزایش اعتماد مصرفکنندگان و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی، با حذف واسطههای غیرضروری، زمینه حمایت مؤثرتر از باغداران را فراهم میکند.