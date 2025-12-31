به کزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردارحسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در نشست با اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اشاره به اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای امروزه نقش مهم و قابل توجهی در چرخه تجارت و اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، بیان داشت: تنوع محصولات عرضه شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و وجود ضوابط تجاری در این فروشگاه زمینه توجه و استقبال مردم از این فروشگاه‌ها را ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه تحریم های ظالمانه دشمنان، وجود محتکران، سوداگران اقتصادی، همه و همه دست به دست هم داده است که امروز شاهد مشکلات و چالش های مختلف اقتصادی در کشور باشیم، تصریح کرد: همه باید تلاش کنیم که گره ای از مشکلات اقتصادی مردم باز کنیم و بدون شک در این مسیر فروشگاه های اقتصادی با عرضه نظام مند محصولات می‌توانند نقش آفرین باشند.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه فروشگاه‌های زنجیره ای باید تلاش کنند که روز به روز با صحت عمل خود و به طور مثال با خودداری از برخی افزایش قیمت های بی‌ضابطه که در برخی موارد توسط سوداگران و دلالان اقتصادی شاهد آن هستیم، اعتماد مردم را بیشتر کسب کنند، گفت: اعتماد مردم بزرگ ترین سرمایه برای هر فعال اقتصادی است که کسبه با صداقت و صحت عمل خود می‌توانند این سرمایه را ارتقا دهند.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه فروشگاه های زنجیره ای ظرفیت بزرگی هستند که می‌توانند در حوزه اقتصادی خوش بدرخشند و پلیس امنیت اقتصادی خود را حامی کسب و کارها و فعالان اقتصادی نظام مند می‌داند، گفت: پلیس امنیت اقتصادی به طور مستمر با نگاهی ایجابی و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی طرح های مختلف مبارزه و مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی از جمله معظل احتکار را در دستور کار خود قرار داده است، هر چند که نگاه ما در حوزه حمایت از فعالان اقتصادی نگاهی ایجابی و حمایتی است.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اینکه خدمت به مردم توفیق بزرگی است که باید در این مسیر همه سعی و تلاش خود را بگذاریم، گفت: نگاه و سیاست کلی ما در پلیس امنیت اقتصادی فراجا نگاهی حمایتی و مراقبتی و مواظبتی از فعالان اقتصادی است و ما خود را پشتیبان فعالان اقتصادی کشور می‌دانیم و تمام قد از فرآیند سالم اقتصادی فعالان اقتصادی حمایت می کنیم.