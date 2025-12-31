مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان تاکید کرد: مردم استان با توجه به پیش‌بینی افزایش دبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها به ویژه در حوزه میانی رودخانه کارون از تردد و اسکان در این مناطق خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، علی عبدالهی بیان کرد: تعدادی از شهر‌های خوزستان در پی بارش اخیر باران دچار آبگرفتگی شدند و بیشترین میزان بارش باران در ایذه با ۱۰۵ میلیمتر و در منطقه للر اندیکا با ۱۵۰ میلیمتر ثبت شده است.

وی گفت: عمده بارش‌ها در مدت زمان کوتاهی رخ داد و همین موضوع باعث آبگرفتگی و وقوع سیلاب در برخی مناطق استان شده است.

عبدالهی با بیان اینکه بیشترین میزان آبگرفتگی در شهرستان ایذه رخ داده است ادامه داد: بسیج امکانات با دستور استاندار خوزستان به این شهرستان انجام شد و علاوه بر استفاده از ظرفیت این شهرستان از امکانات و تجهیزات شهرستان‌های معین نیز استفاده شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان عنوان کرد: در حال حاضر شرایط تحت کنترل است و آب نیز فروکش کرده، اداره کل بنیاد مسکن استان نیز در حال ارزیابی خسارت‌های وارد شده به اراضی کشاورزی و خانه‌ها در مناطق درگیر سیلاب است.