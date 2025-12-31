پخش زنده
فرمانده انتظامی فومن از رفع تصرف بیش از ۴ هزار متر مربع از اراضی ملی به ارزش ۴۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ حسین عاشوری از دریافت خبری در خصوص تصرف اراضی ملی توسط افراد سودجو در شهرستان فومن و آغاز تحقیقات پلیس با همکاری اداره منابع طبیعی در این زمینه خبر داد و گفت: ماموران کلانتری ۱۴ ماسوله ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند.
وی افزود: در بازدید از زمینهای مورد نظر مشخص شد، افرادی ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی به ارزش ۴۵ میلیارد ریال را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی محصور و اقدام به ساخت ابنیه در این اراضی کردهاند.
فرمانده انتظامی شهرستان فومن گفت: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
سرهنگ حسین عاشوری افزود: با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، آثار تجاوز نیز توسط عوامل اداره منابع طبیعی جمعآوری و رفع تصرف انجام شد.