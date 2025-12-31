به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ حسین عاشوری از دریافت خبری در خصوص تصرف اراضی ملی توسط افراد سودجو در شهرستان فومن و آغاز تحقیقات پلیس با همکاری اداره منابع طبیعی در این زمینه خبر داد و گفت: ماموران کلانتری ۱۴ ماسوله ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند.

وی افزود: در بازدید از زمین‌های مورد نظر مشخص شد، افرادی ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی به ارزش ۴۵ میلیارد ریال را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی محصور و اقدام به ساخت ابنیه در این اراضی کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان فومن گفت: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ حسین عاشوری افزود: با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، آثار تجاوز نیز توسط عوامل اداره منابع طبیعی جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد.