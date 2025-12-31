در پی استقبال داوطلبان و با هدف فراهم‌سازی فرصت برابر برای متقاضیان شایسته، مهلت نام نویسی در برنامه ملی تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام مرکز آموزش مدیریت دولتی، برنامه ملی تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد که با هدف شناسایی، توانمندسازی و پرورش نسل جدید مدیران حرفه‌ای و کارآمد طراحی شده است، یکی از مهم‌ترین مسیر‌های ورود نخبگان به عرصه مدیریت دولتی محسوب می‌شود.

با توجه به اعمال اصلاحات و ویرایش‌های انجام‌شده در دفترچه راهنما و شرایط احراز برخی مشاغل و همچنین درخواست‌های مکرر متقاضیان، داوطلبان می‌توانند تا ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ ۱۴۰۴ برای نام نویسی یا ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

متقاضیان لازم است با مراجعه به سامانه جامع آزمون‌های مرکز آموزش مدیریت دولتی به نشانی azmoon.smtc.ac.ir پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما، فرایند نام نویسی را تکمیل کنند.

این آزمون، فرصتی کم‌نظیر برای نیرو‌های مستعد، متخصص و علاقه‌مند به ایفای نقش مؤثر در آینده نظام اداری کشور است و تأکید شده که مهلت اعلام‌شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. از این‌رو به داوطلبان توصیه می‌شود، نام نویسی خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.

طبق اعلام مرکز آموزش مدیریت دولتی، برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد، گامی راهبردی در جهت اصلاح نظام اداری، ارتقاء بهره‌وری و شایسته‌گزینی مدیران آینده کشور به شمار می‌رود و شرکت در آن می‌تواند آغاز مسیری حرفه‌ای و اثرگذار در مدیریت دولتی باشد.