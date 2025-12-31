به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در آستانه میلاد امیر مومنان حضرت علی (ع) و روز پدر جمعی از مسئولین شهرستان پلدشت با حضور در نازک سفلی و خانه شهید والامقام ناصر سروری از صبر و استقامت پدر این شهید بزرگوار تجلیل کردند.

سرهنگ موسی عطاری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت در این دیدار گفت: خلنواده‌های شهداء چشم و چراغ مردم هستند و ما وظیفه داریم راه آن عزیزان سفر کرده را که همان راه عزت و سر بلندی است ادامه دهیم.

شهید والامقام ناصر سروری در سال ۱۳۹۸ در حین انجام ماموریت در منطقه بورالان ماکو به دست عناصر ضد انقلاب به درجه رفیع شهادت نایل شد.