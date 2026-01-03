پخش زنده
تیم فوتسال بانوان سپاهان در هفته دهم لیگ برتر از سد تیم ایرانزمین ملارد گذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دیدار تیمهای فوتسال بانوان فولاد مبارکه سپاهان و ایرانزمین ملارد در چارچوب هفته دهم لیگ برتر ظهر امروز در سالن قدس اصفهان برگزار شد.
سپاهانیها که با یک برد، ۲ تساوی و ۶ شکست و کسب ۵پنج امتیاز در جایگاه یازدهم جدول دوازده تیمی مسابقات قرار داشتند، به مصاف تیمی رفتند که با کسب ۲ امتیاز بیشتر در جدول ۲ ردهبالاتر از آنها ایستاده بود و بهنوعی رقیب مستقیم طلایی پوشان به شمار میرفت.
سپاهان در این دیدار با حساب ۲ بر صفر با گلهای شقایق معتمدی و آناهیتا ابوالحسنی از حریف خود پیش افتاد و تلاش نماینده ملارد برای جبران نتیجه تنها یکبار به ثمر نشست تا این مسابقه با برتری ۲ بر یک زردپوشان دیدار زایندهرود خاتمه یابد.
تیم فوتسال بانوان سپاهان در هفته یازدهم لیگ برتر جمعه ۱۹ دی مهمان تیم مس رفسنجان خواهد بود.