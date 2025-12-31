پخش زنده
برای بهینهسازی دمای گلخانه در زمستان، استفاده از تجهیزات مناسب و مدیریت هوشمندانه ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، گرمایش گلخانه در فصل زمستان یکی از مهمترین عوامل موفقیت در پرورش گیاهان است و نصب بهترین سیستم گرمایشی گلخانه و عایقبندی دقیق با پوششهای عایق گلخانه، از اتلاف گرما جلوگیری میکند.
همچنین، تنظیم ترموستات گلخانه و کنترل مداوم رطوبت از طریق سیستمهای تهویه، محیطی پایدار و مناسب برای رشد گیاهان فراهم میکند.
استفاده از انرژی خورشیدی گلخانه نیز روشی مقرونبهصرفه و پایدار برای گرمایش است.
همچنین، عایقبندی گلخانه در زمستان باید بهطور کامل در نواحی سقف، دیوارها و درزهای گلخانه انجام شود، ترکیب این روشها با سیستمهای گرمایش برقی گلخانه که بهطور هوشمند دما را مدیریت میکنند، موجب صرفهجویی در هزینهها و افزایش بازده تولید میشود.