به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، گرمایش گلخانه در فصل زمستان یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در پرورش گیاهان است و نصب بهترین سیستم گرمایشی گلخانه و عایق‌بندی دقیق با پوشش‌های عایق گلخانه، از اتلاف گرما جلوگیری می‌کند.

همچنین، تنظیم ترموستات گلخانه و کنترل مداوم رطوبت از طریق سیستم‌های تهویه، محیطی پایدار و مناسب برای رشد گیاهان فراهم می‌کند.

استفاده از انرژی خورشیدی گلخانه نیز روشی مقرون‌به‌صرفه و پایدار برای گرمایش است.

همچنین، عایق‌بندی گلخانه در زمستان باید به‌طور کامل در نواحی سقف، دیوار‌ها و درز‌های گلخانه انجام شود، ترکیب این روش‌ها با سیستم‌های گرمایش برقی گلخانه که به‌طور هوشمند دما را مدیریت می‌کنند، موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش بازده تولید می‌شود.