هفتمین جشنواره فعالان ترویج و توسعه فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی و فناوری‌های نوین کشور با مشارکت گسترده فعالان دیجیتال از سراسر ایران به ایستگاه پایانی رسید؛ در این دوره، استان‌های خوزستان، اصفهان، کرمان و سمنان بیشترین تعداد برگزیدگان را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عشرت شایق، دبیر هفتمین جشنواره فعالان ترویج و توسعه فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی و فناوری‌های نوین کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تشریح روند برگزاری این جشنواره گفت: این رویداد ملی از آذرماه ۱۴۰۳ آغاز شد و در دو مرحله استانی و ملی اجرا گردید.

وی افزود: در مرحله نخست، فراخوان‌های استانی از سوی ادارات کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس منتشر شد و حدود ده هزار اثر در قالب رشته‌های متنوع به دبیرخانه‌های استانی ارسال شد. پس از داوری اولیه، هزار اثر برگزیده استانی در رشته‌های مختلف انتخاب گردید.

شایق با اشاره به گستردگی حوزه‌های جشنواره، تصریح کرد: آثار شرکت‌کنندگان در رشته‌های انیمیشن، بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی، مستندسازی، پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های انتشار، نماهنگ، سایت‌ها و موشن‌گرافی داوری شدند و شرکت‌کنندگان در سه سطح مخاطب شامل بخش عمومی و دو بخش دانشجویی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

به گفته دبیر جشنواره، پس از ارسال آثار منتخب استان‌ها به دبیرخانه مرکزی، هیئت داوران ملی با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف تشکیل شد. آثار به‌ویژه در بخش «فناوری‌های نوین» که ظرفیت بالایی برای بهره‌برداری مؤثر از رسانه‌های نو دارد، مورد بررسی دقیق قرار گرفت و نتایج نهایی پس از داوری اعلام گردید.

وی خاطرنشان کرد: در پایان این فرآیند، ۴۲ نفر از سراسر کشور به عنوان برگزیدگان نهایی شناخته شدند و در این میان استان‌های خوزستان، اصفهان، کرمان و سمنان بیشترین سهم را در میان برندگان داشتند.

شایق ضمن قدردانی از فعالان فضای مجازی و مدیران کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در استان‌ها گفت: «امیدواریم در آینده شاهد برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات متنوع‌تر و اثرگذارتر در فضای مجازی باشیم که بتواند شبکه مخاطبان و کنش‌گران حوزه دفاع مقدس و مقاومت را بیش از پیش تقویت کند.»