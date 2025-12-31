پخش زنده
رئیسجمهور وارد شهرکرد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، آقای پزشکیان در ادامه سفرهای استانی خود دقایقی پیش وارد فرودگاه شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری شد.
نشست با فعالان و سرمایه گذاران، دیدار با فرهیختگان استان و حضور در شورای توسعه عدالت آموزشی از برنامههای امروز مسعود پزشکیان است.
رئیس جمهور در روز دوم سفر خود به چهارمحال و بختیاری هم در نشست با فعالان سیاسی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان حضور خواهد داشت.
گفتگوی تلویزیونی با مردم چهارمحال و بختیاری حسن ختام برنامه سفر رییس جمهور به چهارمحال و بختیاری است.
مسعود پزشکیان ظهر فردا پنج شنبه ۱۱ دی ماه استان را به مقصد تهران ترک میکند.