سفر رئیس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، آقای پزشکیان در ادامه سفر‌های استانی خود دقایقی پیش وارد فرودگاه شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری شد.

نشست با فعالان و سرمایه گذاران، دیدار با فرهیختگان استان و حضور در شورای توسعه عدالت آموزشی از برنامه‌های امروز مسعود پزشکیان است.

رئیس جمهور در روز دوم سفر خود به چهارمحال و بختیاری هم در نشست با فعالان سیاسی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان حضور خواهد داشت.

گفتگوی تلویزیونی با مردم چهارمحال و بختیاری حسن ختام برنامه سفر رییس جمهور به چهارمحال و بختیاری است.

مسعود پزشکیان ظهر فردا پنج شنبه ۱۱ دی ماه استان را به مقصد تهران ترک می‌کند.